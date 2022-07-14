اتحاد الكرة يحدد موعد المباراة النهائية لكأس العراق

2022/07/14 | 22:33 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادحدد الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، موعد اجراء المباراة النهائية لكأس العراق بين فريقي الكهرباء والكرخ.

وذكرت لجنة المسابقات في الاتحاد في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "اللجنة قررت إجراءَ مباراة نهائي كأس العراق للموسم (٢٠٢٢/٢٠٢١) بين فريقي الكهرباء والكرخ يوم السبت الموافق (٧/١٦)".

وأضافت ان "المباراة ستكون على ملعب المدينة الثامنة مساء".

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