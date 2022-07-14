2022/07/14 | 22:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Gh75AunCZKg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الملكية أم الجمهورية... العراقيون منقسمون بسجال لا ينتهي إلى تحديد أفضل هوية للدولة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الملكية أم الجمهورية... العراقيون منقسمون بسجال لا ينتهي إلى تحديد أفضل هوية للدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).