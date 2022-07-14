المكسيكي ماركيز يعود إلى النادي الكتلوني

2022/07/14 | 22:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… عاد قلب الدفاع الدولي المكسيكي السابق رافائيل ماركيز إلى برشلونة الإسباني، للإشراف على الفريق الرديف “برشلونة أتلتيك”، وذلك وفق ما أعلنه النادي الكتالوني الخميس.وقال النادي الكتالوني في بيان “توصل برشلونة ورافائيل ماركيز إلى اتفاق يقضي بتولي الأخير مهمة المدرب لفريق برشلونة أتلتيك للموسمين القادمين حتى 30 يونيو 2024”.وتابع “تشكل هذه الخطوة […]

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