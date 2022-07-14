الخزانة الأمريكية تعلن رفع العقوبات عن 5 مواد في روسيا

2022/07/14 | 22:43 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، عن رفع العقوبات عن استيراد الأسمدة، والأغذية، والبذور، والأدوية، والمعدات الطبية من روسيا.وقالت الوزارة في بيان أنها “رفعت العقوبات عن استيراد الأسمدة، والأغذية، والبذور، […]

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