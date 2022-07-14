عطل مفاجئ يصيب

2022/07/14 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعتعرض موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، لعطل مفاجئ ما تسبب في عرقلة دخول المستخدمين للموقع، ثم عاد بعدها للعمل بشكل طبيعي.وواجه مستخدمون صعوبة في الدخول على تويتر وتصفح محتوياته، فضلا عن تفاجؤ بعض المستخدمين بتسجيل خروجهم تلقائيا دون تدخل منهم.وذكر موقع "thegamer" أن عددا كبيرا من المستخدمين أبلغوا عن تعطل "تويتر" مشيرا إلى أن المشكلة بدأت في الظهور في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش.الجدير بالذكر أن موقع "تويتر" عاد للعمل بشكل طبيعي، في حين لم يكشف الموقع بعد عن سبب تعطله لدى بعض المستخدمين.

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