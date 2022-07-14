2022/07/14 | 22:47 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ – متابعة

تمكنت الاستخبارات العسكرية وقوة مشتركة، اليوم الخميس، القبض على احد الإرهابيين وضبط كميات من الأسلحة والاعتدة في الأنبار والموصل.

وقالت خلية الإعلام الأمني في بيان تلقته خبر برس (واخ)، إنه “بعمليات متعددة وعلى ضوء معلومات دقيقة لقسم استخبارات قيادة عمليات الجزيرة وشُعبْ استخبارات الفرقة العاشرة السادسة عشر والخامسة وبمشاركة قوة من قيادة القوات البرية في قواطع العمليات تم خلالها القاء القبض على احد الارهابيين في سيطرة الكرطان بجزيرة الخالدية/ الانبار من استخبارات الفرقة العاشرة”.

وأضاف البيان، “الإرهابي هو من المدرجين بقاعدة البيانات، لكونه مطلوباً للقضاء وفق احكام المادة ٤إرهاب، وقد جرى تسليمه الى جهة الطلب أصولياً”.

فيما تمكنت القوات من ضبط كميات من العبوات والصواريخ ومساطر التفجير وقنابر الهاون والصواريخ في بادوش بنينوى والرطبة وهيث والرمادي بالانبار، حيث قامت مفارز الجهد الهندسي المرافق للقوات برفع المواد وتفجيرها موقعيا”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعمليتين منفصلتين.. القبض على أحد الإرهابيين وضبط كميات من الأعتدة في الأنبار والموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعمليتين منفصلتين.. القبض على أحد الإرهابيين وضبط كميات من الأعتدة في الأنبار والموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).