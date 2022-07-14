أسعار النفط تواصل التراجع وتلمس مستويات ما قبل الغزو الروسي لأوكرانيا

2022/07/14 | 22:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونحو الساعة 14,15 بتوقيت غرينتش، تدنى سعر برميل برنت نفط بحر الشمال المرجعي في أوروبا تسليم سبتمبر، بنسبة 3,67% ليبلغ 95,93 دولارا.

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