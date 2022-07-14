2022/07/14 | 23:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ بغداد..أعلنت اللجنة المركزية، اليوم الخميس، عن مكان إقامة صلاة الجمعة الموحدة التي دعا إليها زعيم التيار الصدري، السيد مقتدى الصدر، في مدينة الصدر.وذكرت اللجنة في بيان تلقاه /المركز الخبري الوطني/، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللجنة المركزية تعلن عن مكان اقامة صلاة الجمعة الموحد يوم غد في مدينة الصدر شارع الفلاح المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة المركزية تعلن عن مكان اقامة صلاة الجمعة الموحد يوم غد في مدينة الصدر شارع الفلاح) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة المركزية تعلن عن مكان اقامة صلاة الجمعة الموحد يوم غد في مدينة الصدر شارع الفلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).