الصدر يصل الى بغداد.. هل سيشارك في الصلاة الموحدة؟

2022/07/14 | 23:04 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكد مصدر مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، تواجده في بغداد مع قرب انطلاق الصلاة الموحدة التي دعا اليها الصدر، مبينا ان الاخير لم يحسم موقفه من المشاركة في الصلاة من عدمها.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم) ان "زعيم التيار مقتدى الصدر وصل قبل ساعات الى بغداد قادما من الحنانة".

واضاف ان "وصول الصدر تمنح اشارة الى عزمه المشاركة في الصلاة الموحدة التي دعا اليها رغم عدم الاعلان الرسمي بشأن المشاركة

وبدأت قوافل نقل المصلين من المحافظات بالوصول إلى العاصمة بغداد منذ عصر يوم، استعداداً لإقامة صلاة الجمعة الموحدة التي دعا لها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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