“تويتر” يكشف سبب تعطل عمل موقعه

2022/07/14 | 23:10 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… أعلن موقع “تويتر” عن إزالة مشكلات في الأنظمة الداخلية، تسببت في وقت سابق اليوم بتعطل عمل الموقع على مستوى العالم.وجاء في رسالة نشرها الموقع: “لدينا بعض المشكلات في أنظمتنا الداخلية، والتي أثرت على العديد منكم حول العالم.الآن يجب أن يعمل تويتر كما ينبغي.اعذرونا على الفاصل”.وفي وقت سابق، اشتكى مستخدمو […]

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