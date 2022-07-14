مكافحة المخدرات تحصي الكميات المضبوطة خلال النصف الأول من 2022

2022/07/14 | 23:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت مديرية مكافحة المخدرات، اليوم الخميس، عن الكميات المضبوطة خلال النصف الاول من العام 2022.وقال مدير قسم العلاقات والاعلام في المديرية، العقيد بلال صبحي، لبرنامج واجب الصراحة الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "تم ضبط 4 ملايين حبة و200 كيلو من المخدرات خلال النصف الاول من العام 2022”، مبيناً أن "الكرستال والحشيشة تنتشر في الوسط والجنوب".وأضاف أن "عصابات المخدرات تستغل النساء للنقل والترويج"، لافتاً إلى أنه "تم تسجيل حالات تعاطي ومتاجرة بين الطلبة".

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