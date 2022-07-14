السعودية تسجل الحالة الأولى لجدري القردة وتكشف موقعها ووضع المخالطين

2022/07/14 | 23:19 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل أول حالة لجدري القردة على أراضيها لشخص عائد من خارج المملكة، في العاصمة الرياض، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

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