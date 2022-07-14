غوتيريش يندد بالقصف الروسي

2022/07/14 | 23:22 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، بشدة، بالقصف الصاروخي الروسي الذي استهدف مدينة فينيتسيا، الواقعة في وسط أوكرانيا، وأودى بحياة 23 شخصا على الأقل، داعيا إلى محاسبة المسؤولين عن هذا القصف.

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