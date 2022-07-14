خطيبة خاشقجي تنتقد عدم التزام بايدن بإثارة قضية خطيبها

2022/07/14 | 23:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصفت خديجة جنكيز خطيبة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، قرار الرئيس الأمريكي جو بايدن زيارة السعودية بأنه “مفجع”، متهمة بايدن بالتراجع عن تعهده بإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان.وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” في اسطنبول قبل يوم من توجه بايدن إلى السعودية للقاء ولي العهد يوم الجمعة، قالت جنكيز إن على بايدن الضغط على الرياض لتضمين […]

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