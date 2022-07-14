تحديد مكان الصلاة الموحدة يوم غد الجمعة

2022/07/14 | 23:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادحددت اللجنة المركزية المشرفة على صلاة الجمعة الموحدة، مساء اليوم الخميس، مكان إقامة الصلاة في مدينة الصدر.

وقالت اللجنة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، انه "تقرر إقامة صلاة الجمعة الموحدة في شارع الفلاح بمدينة الصدر".

ووصلت مئات الحافلات الى مدينة الصدر قادمة من المحافظات للمشاركة في صلاة الجمعة الموحدة.

ودعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق، الى إقامة صلاة جمعة موحدة في مدينة الصدر في 15 تموز.

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