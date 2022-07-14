2022/07/14 | 23:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة الوزارة لشؤون الشرطة/ بعد مطاردة استمرت لساعتين مركز شرطة الجعيفر في شرطة بغداد يلقي القبض على قاتل ……..بعد ورود معلومات دقيقة الى مركز شرطة الجعيفر التابع الى قيادة شرطة بغداد حول وجود احد المتهمين والمطلوب وفق قضايا تتعلق بالقتل ضمن قاطع مسؤولية المركز المذكور حيث وجه السيد قائد شرطة بغداد اللواء الركن ماجد […]

ظهرت المقالة بعد مطاردة لساعتين..



القبض على ’قاتل’ في بغداد أولاً على ايرث نيوز.

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