عاشقة الليل - محمد الرحالي

2022/07/14 | 23:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_الرحالي إلى عاشقة الليل ذات العيون الزرقاء الأبدية تمتحين يوم العيد من عيون الكريستال ولون عجينته الفضية أيتها القديسة البهية تتباهين جمالا وانتحرت الزهور في خدودك الوردية أتكون صدفة أم هي رغبة الزمان القدسية أن أراك في أبهى حلة زمن الحلول في ضفة الجمال الغربيةيراودني سؤال أنت إنسية أم أميرة أخرى من عالم الحكايات الأسطورية غريبة أتيت تدقي ......





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