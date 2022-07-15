واشنطن ترفع عقوباتها عن استيراد الأسمدة والمواد الغذائية من روسيا

2022/07/15 | 00:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية رفع العقوبات عن استيراد الأسمدة، والأغذية، والبذور، والأدوية، والمعدات الطبية من روسيا.

وأضافت أنها رفعت العقوبات عن مصرف "ألفا بانك" الروسي في كازاخستان، وشركة "غازبروم غرمانيا" في ألمانيا.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن الاتحاد الأوروبي يبحث رفع العقوبات عن بعض الروس.

ووفقا لمحامين أوروبيين، فإن بعض العقوبات لها أساس قانوني ضعيف.

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