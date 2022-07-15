وفاة زوجة ترامب الأولى إيفانا عن 73 عامًا

2022/07/15 | 00:19 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social، وفاة زوجته الأولى إيفانا عن عمر ناهز 73 عاما في نيويورك.وكتب ترامب: “توفيت في منزلها في نيويورك.كانت امرأة رائعة وجميلة ومذهلة عاشت حياة رائعة وملهمة”.وولدت عارضة الأزياء السابقة عام 1949 في تشيكوسلوفاكيا.وفي عام 1977 تزوجت دونالد ترامب، […]

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