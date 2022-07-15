البيت الأبيض يوضح لماذا لجأ بوتين إلى إيران لشراء طائرات مسيرة

2022/07/15 | 00:21 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إن روسيا لجأت إلى إيران من أجل الحصول على طائرات بدون طيار جراء "العقوبات القاسية".

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