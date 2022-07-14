2022/07/15 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلطت الأضواء على حفل الزفاف الذي أقيم في بلدة ضهور الشوير، لاعتقاد كثر أنها المرة الأولى التي يعقد فيها زواج "أونلاين" في لبنان، ليظهر أن عدة عقود أبرمت بذات الطريقة، أولها يعود إلى شهر نوفمبر الماضي، حيث فتح خليل رزق الله وزوجته ندى الباب لهذا النوع من الزيجات.

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