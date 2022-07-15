دونالد ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا ماري ترامب

2022/07/15 | 00:24 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني/ متابعة..أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social، وفاة زوجته الأولى إيفانا عن عمر ناهز 73 عاما في نيويورك.وكتب ترامب: “توفيت في منزلها في نيويورك.كانت امرأة […]

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