باريس سان جيرمان يدخل في سباق مع برشلونة لضم ليفاندوفسكي

2022/07/15 | 00:37 - المصدر: بغداد اليوم

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ادت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان ينضم إلى برشلونة في السباق للتعاقد مع روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وعلى الرغم من اهتمام برشلونة الشديد باللاعب، فقد ورد أن باريس سان جيرمان قدم عرضًا لبايرن ميونخ من أجل الحصول على خدمات روبرت ليفاندوفسكي.وفقًا لـ Calciomercato، وافق المدير الرياضي الباريسي الجديد لويس كامبوس على التفاوض بشأن ليفاندوفسكي، لأنه يشعر أن اللاعب الدولي البولندي يمكنه دعم كيليان مبابي في هجوم قد يكون مميتًا.وفاز روبرت ليفاندوفسكي بلقب الدوري الألماني في كل موسم من مواسمه الثمانية مع النادي بينما سجل أيضًا 50 هدفًا في 46 مباراة في جميع المسابقات الموسم الماضي.

جدير يالذكر أن باريس سان جيرمان أقنع كيليان مبابي بالبقاء ونجح في تجديد عقده، والحصول على خدمات ليفاندوفسكي أيضًا ستكون ضربة موجعة لكبار أندية أوروبا.

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