عملية نوعية تُطيح باخطر مرتكبي “الدكات العشائرية” شرقي بغداد

2022/07/15 | 00:51 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن إلقاء القبض على اخطر مرتكبي الدكات العشائرية شرقي العاصمة بغداد.وقال بيان للقيادة ورد لإيرث نيوز، “بعملية نوعية اللواء الثاني شرطة اتحادية ألقى القبض على المتهم المجرم (أ.م) الملقب (ابن خوله ) يسكن البلديات”.وأضافت أن “المتهم يقوم بالدكات العشائريه في مناطق شرق بغداد لقاء […]

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