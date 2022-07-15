ترامب يعلن وفاة زوجته السابقة إيفانا

2022/07/15 | 00:52 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يوم الخميس،عن وفاة زوجته السابقة إيفانا ترامب.

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