قبل ذكرى مرفأ بيروت.. حريق جديد في الإهراءات يحيي ذكريات أليمة

2022/07/15 | 00:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشتعلت النيران ببطء في أنقاض صوامع الحبوب في المرفأ، ما أدى إلى توهج برتقالي اللون يمكن رؤيته ليلا من الأحياء التي تضررت بشدة جراء الانفجار الناجم عن شحنة نترات الأمونيوم في الرابع من أغسطس 2020، والذي أودى بحياة أكثر من 215 شخصا.

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