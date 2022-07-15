اغلاق مدخل المنطقة الخضراء بالحواجز الشائكة

2022/07/15 | 01:03 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الخميس، بإغلاق مدخل بوابة المنطقة الخضراء رقم ٩ بالحواجز الشائكة.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم اغلاق مدخل بوابة المنطقة الخضراء رقم ٩ ضمن منطقة العلاوي بالحواجز الشائكة".

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