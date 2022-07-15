2022/07/15 | 01:09 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسلّم رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الخميس، وسام الشرف وهو أعلى وسام فخري في فرنسا.وجاء هذا التكريم لدى استقبال الكاظمي للسفير الفرنسي في العراق إيريك شوفالييه الذي سلّمه الوسام نيابة عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.ونقل بيان لمكتب الكاظمي “يعد هذا الوسام من أعلى مستويات التكريم الفخري التي تمنحها الجمهورية الفرنسية لشركائها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يتقلد وسام الشرف الفرنسي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يتقلد وسام الشرف الفرنسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).