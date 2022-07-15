الموارد المائية: عدد الآبار المحفورة تصل الى 6 الاف

2022/07/15 | 01:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الخميس، عن احصائية بعدد الابار المحفورة، فيما اصدرت توجيهات للمواطنين تخص المياه الجوفية.وقال مدير عام الهيئة العامة للمياه الجوفية في الوزارة، باسم خلف مسعود، في تصريح لبرنامج واجب الصراحة، الذي تبثه العراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "يجب التعامل مع المياه الجوفية بحذر، ولا يجب استخدام المياه بشكل جائر، كما لا يمكن استخدام جميع المياه الجوفية".وأضاف أن "هناك استخدام للخزين الاستراتيجي غير المتجدد للمياه الجوفية"، لافتاً إلى أنه "تم حفر اكثر من 500 بئر في المناطق التي تشهد جفافا".وتابع أن "عدد الابار المحفورة تصل الى 6 الاف بئر".

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