2022/07/15 | 01:23 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: كتب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الخميس، راثياً والده المرجع الراحل محمد صادق الصدر:...

ظهرت المقالة مقتدى الصدر يرثي والده: أقض مضجع كل آثمٍ وظالم أولاً على المسلة.

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