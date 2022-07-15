2022/07/15 | 01:30 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5TLdG9USYrw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "شح المياه".. أزمات عراقية تتفاقم عاما بعد عام) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "شح المياه".. أزمات عراقية تتفاقم عاما بعد عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).