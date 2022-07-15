شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ العراق وأميركا.. والقمة الخليجية



شاهد بالفيديو.. بالعراقي ـ العراق وأميركا.. والقمة الخليجية
2022/07/15 | 02:05 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: lKgAzvKZA-k

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