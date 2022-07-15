إيران تستدعي القائم بالأعمال السويدي احتجاجا على حكم قضائي ضد مسؤول سابق

2022/07/15 | 02:24 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​​​​أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم الخميس، أنها استدعت القائم بالأعمال السويدي في طهران لتلقي مذكرة احتجاج على حكم أصدرته محكمة سويدية ضد مسؤول إيراني سابق، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" شبه الرسمية.

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