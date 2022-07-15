2022/07/15 | 02:27 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مسؤول أميركي لوكالة رويترز إن السعودية ستسمح قريبا لشركات الطيران الإسرائيلية بالتحليق فوق أراضيها بلا قيود وستسمح برحلات طيران عارض مباشرة من إسرائيل للمسلمين خلال موسم الحج.

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