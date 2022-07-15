2022/07/15 | 02:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عباس_علي_العلي أمام مكتبي الذي أتخذه مقرا لعملي هناك لوحة أعلانية كبيره بحدود ثمانية أمتار عرضا في أربع أمتار أرتفاعا، تتخذها إحدى الشركات الإعلانية كمصة للإعلان عن منتوجات أو للترويج لسلعة ما، راقبتها فترة من الزمن وأنا أرى في كل أسبوع يأتي عمال شباب يبدلون الإعلان القديم بواحد غيره، في بعض الأحيان يضعون الإعلان الجديد فوق الإعلان القديم أحتسابا لتجديد الإعلان عن القديم، وأحيانا يزيلوا القديم ويرمون به على سطح ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مذكرات ما قبل الرحيل ج 11 - عباس علي العلي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مذكرات ما قبل الرحيل ج 11 - عباس علي العلي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).