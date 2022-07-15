2022/07/15 | 02:55 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الطيران المدني السعودية، يوم الجمعة، عن فتح أجواء المملكة لجميع الناقلات الجوية التي تستوفي متطلبات الهيئة لعبور الأجواء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية تعلن عن قرار بشأن عبور الناقلات الجوية لمجالها الجوي) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية تعلن عن قرار بشأن عبور الناقلات الجوية لمجالها الجوي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).