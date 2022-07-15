عقب تصريحات إسرائيلية.. السعودية تعلن فتح مجالها الجوي لـ

2022/07/15 | 02:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت الهيئة في بيان نشرته على تويتر إن الخطوة تأتي في "إطار حرص المملكة العربية السعودية على الوفاء بالتزاماتها المقررة بموجب اتفاقية شيكاغو 1944، والتي تقضي بعدم التمييز بين الطائرات المدنية المستخدمة في الملاحة الجوية".

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