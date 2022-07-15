بايدن سيلتقي القادة الفلسطينيين قبيل مغاردته إلى السعودية

2022/07/15 | 06:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يلتقي الرئيس الأميركي، جو بايدن، الجمعة الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة، ويرجح أن تركز محادثاتهما على إجراءات اقتصادية من دون البحث في خطوات دبلوماسية كبيرة.

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