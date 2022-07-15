تحليل.. لا تتوقع رقصة

2022/07/15 | 06:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمة مفارقة كبيرة في تفاوت وصف الرئيس الأمريكي جو بايدين للمملكة العربية السعودية من "بلا قيمة اجتماعية تذكر" إلى اعتبارها"شريك استراتيجي" للولايات المتحدة، وذلك منذ أن أدى الغزو الروسي لأوكرانيا إلى ارتفاع أسعار النفط

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