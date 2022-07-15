رفضت مصافحة بايدن.. مغنية

2022/07/15 | 06:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر رفض مغنية إسرائيلية مصافحة الرئيس الأمريكي، جو بايدن عقب أداء أغنية الأمر الذي أثار ضجة وتعليقات واسعة.

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