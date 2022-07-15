فنزويلا تعلق على تصريحات مستشار سابق لترامب بشأن

2022/07/15 | 07:12 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقدت فنزويلا تصريحات جون بولتون مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق في إدارة دونالد ترامب، التي وصف نفسه بأنه "شخص ساعد بالتخطيط لمحاولات انقلابات".

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