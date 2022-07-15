أزمة سياسية في إيطاليا.. استقالة ورفض واتجاه لانتخابات مبكرة

2022/07/15 | 08:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رفض الرئيس الإيطالي الاستقالة التي قدمها رئيس الوزراء، ماريو دراغي، الخميس، على خلفية تصدع ائتلافه الحاكم بعد مقاطعة حركة "خمس نجوم" جلسة تصويت على الثقة، ما يدخل إيطاليا في أزمة سياسية ويضعها أمام احتمال تنظيم انتخابات عامة مبكرة، وفقا لفرانس برس.

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