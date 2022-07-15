2022/07/15 | 08:15 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وتُضاف النترات إلى مجموعة من المنتجات الغذائية لتحسين مدة صلاحيتها ونكهتها.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من أطعمة تحتوي على مواد مرتبطة بالسرطان) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من أطعمة تحتوي على مواد مرتبطة بالسرطان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).