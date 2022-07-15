2022/07/15 | 09:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مباراة بين فريقي الاتحاد السكندري وسيراميكا كليوباترا، في الدوري المصري لكرة القدم، "واقعة مؤسفة" بعد رفض حارس مرمي الفريق السكندري استكمال المباراة ومغادرته "باكيا" بسبب "هجوم جماهيري".

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