ارتفاع متواصل لاسعار النفط وخام برنت فوق 100 دولار للبرميل

2022/07/15 | 09:13 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفعت أسعار النفط يوم الجمعة وسط توقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية على نحو أقل حدة، لكن المخاوف المتعلقة بانتعاش الطلب حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر أيلول 1.25 دولار أو 1.3 بالمئة إلى 100.35 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 90 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 96.68 دولار للبرميل.

وقال صانعو السياسة النقدية الأكثر تشددا في مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الخميس إنهم يميلون إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية للمركزي الأمريكي هذا الشهر، وليس بالقدر الأكبر الذي سارع المتعاملون إلى التأهب له بعد أن أظهر تقرير يوم الأربعاء أن التضخم يتسارع.

ودفعت حالة عدم اليقين المتعلقة برفع أسعار الفائدة والبيانات الاقتصادية الضعيفة عقود الخامين إلى التراجع يوم الخميس وانخفضت إلى أقل من مستوى إغلاق يوم 23 فبراير شباط، أي قبل يوم من غزو روسيا لأوكرانيا، غير أن كلا الخامين عوض خسائره بحلول نهاية الجلسة.

ويزور الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية يوم الجمعة حيث سيحضر قمة الحلفاء الخليجيين ويدعوهم لضخ المزيد من النفط.

لكن الطاقة الإنتاجية الفائضة في أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تتناقص، حيث يضخ معظم المنتجين بأقصى طاقتهم، ومن غير الواضح مقدار الكمية الإضافية التي يمكن للمملكة العربية السعودية ضخها في السوق على نحو سريع.

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