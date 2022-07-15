الخطوط الجوية القطرية تتصدّر قائمة أفضل شركات طيران في العالم لعام 2022

2022/07/15 | 09:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مرّ عامان غير اعتياديين على قطاع صناعة الطيران.فبعد توقف العديد من الرحلات لأشهر عديدة بسبب الجائحة، استأنفت شركات الطيران نشاطها بزخم محدود وقليل من التذمر، ذلك أن العديد من شركات الطيران والمطارات تعاني من إلغاء الرحلات أو تأجيلها.

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