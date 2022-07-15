اتحاد أدباء ميسان يطلق موسوعة ثقافية

2022/07/15 | 09:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان – واع - شذى السوداني أطلق اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان سلسلة كتب ثقافية شهرية عراقية وعربية.وقال رئيس اتحاد أدباء وكتاب ميسان الشاعر والناقد حامد عبد الحسين حميدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الاتحاد دأب في دورته الحالية على اطلاق مشاريع ثقافية جادّة وهادفة بغية إشاعة روح الثقافة ونشرها، ومن أجل ترصين البعد الثقافي واعادة جوهره ."وأشار الى أنه "تمّ اطلاق مشروع موسوعة أفكار، وهي سلسلة كتب ثقافية شهرية عراقية عربية يصدرها اتحاد الأدباء والكتاب في ميسان - العراق ، وتطبع على نفقة اتحاد أدباء ميسان". وأضاف حميدي أن "فكرة المشروع الثقافي تبدأ بحلم ثم يتحول الحلم الى خطوات العمل الأولى ثم يتحقق المشروع إذا ما توفرت له الأرضية المناسبة بصدق ونقاء"، مشيرا الى أن "هذا المشروع يعد بادرة لمشاريع أخرى قادمة تهدف إلى إشاعة الأدب والفكر والثقافة على نطاق واسع محليا وعربيا".وبين حميدي أن "هذه الموسوعة تعتمد إلى فسح المجال أمام الدراسات النقدية والدراسات الثقافية المكثفة ذات الحجم الذي يقارب الكتب العالمية التي يطلق عليها (كتاب الجيب) لغرض تعميم أكبر قدر من الفائدة للقارئ الكريم في أن يرى ويشارك في أفكار منتجي هذه الدراسات من خلال الكتب الجديرة بالقراءة من حيث كونها دراسات مختارة تحتاجها المكتبة العراقية والعربية لسد نقص هنا وإضافة هناك".

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