أخبار تموز.. مصادر المسلة: منطقة الصلاة الموحدة مؤمنة بالكامل والمشاركون يتوافدون

2022/07/15 | 09:25 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المسلة: الجمعة 07/15/2022 مصادر المسلة: منطقة الصلاة الموحدة مؤمنة بالكامل والمشاركون يتوافدون الخميس 14...

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مصادر المسلة: منطقة الصلاة الموحدة مؤمنة بالكامل والمشاركون يتوافدون أولاً على المسلة.

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