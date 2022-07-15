2022/07/15 | 09:38 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المغرب إنجازاً تاريخياً الخميس بعدما بات أول منتخب عربي يشارك في نهائيات كأس العالم للسيدات، من خلال تأهله الى الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم التي يستضيفها على أرضه في مدينتي الرباط والدار البيضاء، بفوزه على بوتسوانا 2-1 في ربع النهائي.

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