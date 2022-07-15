مقال سفيرة السعودية بأمريكا وأن

2022/07/15 | 09:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقال كتبته سفيرة المملكة العربية السعودية بأمريكا، الأميرة ريما بنت بندر آل سعود ووصفها لزيارة بايدن إلى المملكة اليوم الجمعة بـ"المحورية".

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